Cinco fatos sobre abuso sexual cometido por jovens contra jovens nos EUA

Ocorre com frequência

Desde que o juiz Brett Kavanaugh foi indicado para a Suprema Corte, quatro mulheres o acusaram de ter cometido abuso sexual quando ele e elas eram adolescentes. Abusos entre jovens ocorrem com 18% das meninas e 3% dos meninos de 17 anos no país, segundo estudo.

Não significa sexo

Essa pesquisa, efetuada pela Universidade de New Hampshire, ouviu 6 000 adolescentes entre 2008 e 2014 e revelou que o “abuso sexual” é a tentativa de forçar o outro a alguma prática sexual, com ou sem penetração, o que ocorre em apenas 15% dos casos.

Nem sempre é notificado

Em 66% dos casos, as vítimas não contaram a nenhum adulto o que sofreram, e apenas 19% denunciaram o abuso à polícia.

As vítimas reagem de maneiras diferentes

Apenas 32% das vítimas relataram ter sentido medo durante a situação de abuso. A maioria (68%) considerou-se pouco ou nada amedrontada.

O abusador raramente reincide

Só 5% dos abusadores adolescentes reincidem — o índice é menor do que entre pessoas que cometem o primeiro abuso sexual na idade adulta, de 14% a 24%.

Publicado em VEJA de 3 de outubro de 2018, edição nº 2602