A musa do estilista

Musa e melhor amiga do estilista Alexander McQueen (1969-2010), a modelo e aristocrata Annabelle Neilson morreu aos 49 anos, em Londres. Figura frequente nas noitadas londrinas dos anos 1990, Annabelle fazia parte do seleto grupo de modelos britânicas que dominava as passarelas da época, como Kate Moss e Naomi Campbell. Filha de uma marquesa (sua avó era prima de segundo grau da mãe da rainha Elizabeth II), casou-se com um expoente da “realeza” financeira, o banqueiro Nathaniel Rotschild, com quem viveu por três anos, até 1997.

Em 2010, foi a última pessoa a ver McQueen com vida. Ela se referia ao estilista como “meu marido gay”. “Ele era meu irmão, meu namorado, minha alma gêmea. Frequentemente, dividíamos a cama”, disse, após a morte de McQueen. Annabelle confessou em entrevistas que foi viciada em heroína na adolescência, depois de entrar em depressão por ter sido espancada por um homem na Austrália — mas disse que havia superado o vício. Em 2014, participou de um reality show transmitido nos EUA, Ladies of London, sobre o cotidiano de seis londrinas. O programa mostrava como as britânicas conciliavam família, trabalho e vida social. A última aparição pública de Annabelle foi em 7 de julho, ao lado de Kate Moss, de quem era a melhor amiga, e Poppy Delevingne, no casamento do aristocrata e ex-namorado Edward Churchill, em Londres. Embora o corpo da ex-modelo tenha sido encontrado na quinta-feira 12, a polícia divulgou as informações sobre o fato só na terça 17. De acordo com a família, a causa da morte foi um ataque cardíaco.

Tragédia no parque

O TOBOÁGUA – O brinquedo havia sido inaugurado dois dias antes O TOBOÁGUA – O brinquedo havia sido inaugurado dois dias antes

Todas as manhãs, o radialista sorocabano Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, soltava a voz na Rádio Nova Brasil FM, na qual apresentava um programa de notícias intercalado com MPB. Em férias, viajou com a mulher e a filha de 8 anos para Fortaleza. No dia 16, no parque aquático Beach Park Fortaleza, a família quis experimentar o toboágua Vainkará, inaugurado dois dias antes. Na fila, Silva conheceu três rapazes e decidiu que iria na mesma boia que eles. A mulher e a filha desceriam em seguida, com pessoas que também haviam acabado de conhecer. Na entrada para o brinquedo, cuja altura máxima chega a 30 metros, um cartaz avisa que o peso permitido por boia é de até 320 quilos. Silva e os outros três turistas que embarcaram com ele pesavam, juntos, cerca de 390 quilos. Segundo disse um deles, Mateus Sena, apesar de terem lido a placa, presumiram que não haveria risco, já que nenhum funcionário vetou o embarque do grupo. De acordo com testemunhas, na última curva do toboágua, a boia em que estava Silva ultrapassou a borda de contenção do brinquedo e voou até atingir o chão. Os três turistas tiveram machucados leves, mas o radialista sofreu ferimentos na cabeça e morreu no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Publicado em VEJA de 25 de julho de 2018, edição nº 2592