A moda da bebida dourada: leite e cúrcuma 

O golden milk, ou leite dourado, é um preparo com leite misturado à cúrcuma. Criada nos Estados Unidos, a bebida tem sido consumida sobretudo por quem pratica esportes, está em busca de disposição, bem-estar e emagrecimento. Os adeptos atestam que os efeitos podem ser reais. De fato, isso pode ser verdadeiro.

A especiaria tem pelo menos quatro propriedades fundamentais para o bom funcionamento do organismo. É antioxidante, analgésica, termogênica e anti-inflamatória. Há, inclusive, estudos com mostraram possíveis efeitos protetores para o Alzheimer. No Pub Med, o maior banco de dados científicos, há 4 438 pesquisas publicadas sobre a cúrcuma.

Também conhecida como açafrão-da-terra, a cúrcuma é uma raiz cultivada desde a Antiguidade na Ásia. Ela é usada especialmente como tempero, dando sabor picante e ao mesmo tempo adocicado aos alimentos. No leite, o sabor forte se dissipa. As doses recomendadas são de uma colher de chá por dia. Além dessa quantidade pode fazer mal, agredindo o estômago e provocando alergias.