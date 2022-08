Papa Francisco se diz preocupado com prisão de bispo na Nicarágua

Durante a oração do Angelus com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco expressou neste domingo, 21, sua preocupação com a situação da Igreja Católica na Nicarágua.

“Acompanho de perto, com preocupação e dor, a situação que se criou na Nicarágua, que afeta pessoas e instituições. Gostaria de expressar minha convicção e meu desejo de que, por meio de um diálogo aberto e sincero, se possa encontrar as bases para uma convivência respeitosa e pacífica”, disse o pontífice.

A crise ocorre no país da América Central após a prisão de padres e do bispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que foi detido na madrugada da sexta-feira, 19, e depois transferido para a residência de sua família. Ele é crítico ao presidente Daniel Ortega.

Antes da prisão, Álvarez encontrava-se recluso na Cúria local enquanto era investigado por organizar grupos violentos e incitar ao “ódio” para “desestabilizar o Estado da Nicarágua”.

O bispo católico havia denunciado o fechamento pelo governo de cinco emissoras católicas e exigiu que o ditador nicaraguense respeite a “liberdade” religiosa.