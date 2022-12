Papa Francisco lamenta morte de Bento XVI: ‘nobre e gentil’

O papa Francisco prestou uma homenagem ao papa emérito Bento XVI, que morreu neste sábado, 31, aos 95 anos. O pronunciamento foi feito na homilia de Ano-Novo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, segundo o jornal The Guardian. “É de forma emotiva que me lembro dessa pessoa, tão nobre, tão gentil. E sentimos em nossos corações a gratidão. Gratidão a Deus por ter dado ele de presente à igreja e ao mundo”, disse o pontífice sobre o alemão Joseph Ratzinger.

Francisco assumiu o lugar de Bento XVI após a renúncia do alemão em 2013. Opostos em ideias e posturas, os dois papas se tornaram amigos e Francisco o visitava com frequência no mosteiro Mater Ecclesiae, que fica nos jardins do Vaticano. O funeral de Ratzinger acontecerá na Praça de São Pedro na próxima quinta-feira, 5 de janeiro, a partir das 5h30 (horário de Brasília) e será conduzido pelo papa.