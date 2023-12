Maranata traz palavra de esperança em meio ao deserto apocalíptico

O clima ameno das montanhas do Espírito Santo para a realização, da 3ª edição do Trombetas e Festas, da Igreja Cristã Maranata (ICM), que ocorreu no dia 26 de novembro, no Maanaim, contrastou com a onda forte de calor que tem sofrido o país recentemente.

Situado em Marechal Floriano, a cerca de 40 quilômetros da ensolarada capital Vitória, o lugar cercado de verde, água e natureza, deu a impressão de se estar em um oásis, de temperatura diferente da encontrada na Região Metropolitana.

Percepção obtida também quanto às palavras de alerta e esperança – diante de um mundo cheio de angústias e problemas – ditas pelos membros da ICM, para 4.000 pessoas presentes e outras 500 mil que acompanharam o evento dos templos espalhados pelo estado, e os mais de 20 milhões de membros e não membros alcançados no restante do país e no mundo através de transmissão via satélite, TV aberta, YouTube e redes sociais.

O tocar das trombetas

Iniciada a programação, coube ao Pastor Gerson Beluci, coordenador da Igreja na Europa, falar das sete trombetas do Apocalipse e os sinais de que três delas já foram tocadas, evidenciando a proximidade do arrebatamento da Igreja Fiel. Citando o livro do Apocalipse disse que “o primeiro anjo tocou a sua trombeta e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada” – uma alusão aos grandes incêndios ocorridos recentemente.

Em relação à segunda trombeta, afirmou que o anjo a tocou e em seguida morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Para exemplificar, citou matéria de um grande jornal, onde o oceanógrafo, Jacques Cousteau, contou que 40% dos seres vivos no mar desapareceram nos últimos 50 anos e mais de 1.000 espécies foram extintas.

Sobre a terceira trombeta, descreveu o escrito bíblico em que mostra ter caído do céu uma grande estrela sobre a terça parte dos rios e fontes de águas. O nome da estrela é absinto, que significa amargo. O membro da ICM relacionou a mensagem a Chernobil, onde as fontes das águas e os lençóis freáticos foram atingidos por um desastre nuclear em 1986.

Para a quarta trombeta que estaria próxima de ser tocada, o Pastor contou que ela é direcionada para a igreja Fiel do Senhor, que será arrebatada.

O fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, Pastor Gedelti Gueiros, explicou o significado da corneta na mensagem bíblica e a importância de ouvir o seu chamado de forma espiritual, reforçando a importância do evento da ICM, que chama os fiéis à fé. De acordo com ele, trata-se do sopro do espírito, ou seja, de Jesus falando ao coração do homem.

O líder afirmou ainda que a Bíblia é a forma mais prática do homem conhecer aquilo que Deus quer falar com ele e do papel da Maranata de ouvir e saber o momento em que o mundo está vivendo. “Toda a história da Bíblia é o homem e Deus, o homem que errou, o homem que acertou, o homem com suas falhas, o homem perdoado, o homem pecador. Deus fala ao homem por revelação, ele está falando daquilo que foi profetizado”.

Autoridades presentes

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou do evento no Maanaim e destacou a importância do encontro. “A Igreja Maranata se estruturou para poder chegar a muitas pessoas, para levar a mensagem e saber sempre que ela é muito positiva, que alimenta a alma de todos. É bom estar aqui e ver quantas pessoas são alcançadas pela palavra de Deus”.

O chefe do Poder Executivo estadual também lembrou o papel social da ICM, como sempre disposta a ajudar. “A Igreja Maranata sempre foi muito responsável. Na pandemia, foi pioneira ao fazer os cultos à distância, preservando sempre as pessoas e dando o exemplo. Ela está sempre à frente com trabalhos sociais e ambientais”.

Estiveram presentes também o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; o prefeito de Cariacica, Euclério de Azevedo Sampaio Junior; o prefeito de Viana, Wanderson Bueno; os deputados federais Evair de Melo e Da Vitória.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES), Domingos Taufner, eleito presidente da Corte em outubro, também marcou presença e destacou três pontos que considerou importantes abordados no evento: as questões climáticas; o uso das redes sociais para difusão de informações falsas por uma parte dos usuários; e o respeito às religiões.

A chefe do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), Luciana Andrade, classificou o evento como fantástico, contou que nunca havia ido ao Maanaim e disse ter ficado encantada pela organização e beleza natural do lugar.

“Vejo como membro do Ministério Público, a importância da igreja, da espiritualidade. Ela faz parte da nossa comunidade, da nossa natureza brasileira, de seres humanos que somos. Não vejo que estamos desassociados, pelo contrário, o estado laico é justamente um estado que convive e respeita todas as crenças”, afirmou.