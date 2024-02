Zema confirma presença em ato de Bolsonaro em SP

Até ontem, sexta-feira (23), era incerta a presença de Romeu Zema (Novo) à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para domingo, em São Paulo. Mas a assessoria do governador de Minas Gerais confirmou à Veja, neste sábado, que o “ele vai sim” pessoalmente dar seu apoio no ato. Além dele, também são esperados os representantes do estado paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que antecipou a volta dos Emirados Árabes, para participar do evento. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também confirmou a presença. Ainda são esperados 11 senadores e 92 deputados estaduais, até agora.

Apesar de não estar entre os mais próximos de Bolsonaro, Zema atuou várias vezes como cabo-eleitoral do ex-presidente em Minas Gerais. A única saia justa entre os dois surgiu no fim do ano passado quando o governador disse que havia apoiado Bolsonaro nas eleições presidenciais principalmente por ser contra ao PT do que “por concordar” com Bolsonaro. Vale destacar que Zema é defensor da frente ampla de direita e é cotado como um dos nomes à Presidência, em 2026. Bolsonaro já foi citado como possível articulador da campanha dele.