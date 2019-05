Witzel afirma ter feito doutorado em Harvard, mas isso não ocorreu

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) afirma, em seu currículo, que fez parte de seu doutorado em ciência política sobre “judicialização da política” na Universidade de Harvard. Isso, no entanto, nunca aconteceu.

No Lattes, uma plataforma virtual que agrega bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições que atuam no Brasil, consta que Witzel, que iniciou seu doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2015, fez um “período sanduíche”, quando o aluno faz parte de seu curso em uma universidade internacional parceira da instituição de ensino onde estuda, no campus de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

A última edição de seu currículo na plataforma virtual foi feita no dia 8 de abril de 2016, um ano após iniciar o curso de pós-graduação. Na descrição do curso, Witzel afirma, ainda, que o seu orientador em Harvard foi Mark Tushnet. Professor de Harvard, Tushnet é um importante teórico da história do direito americano e do direito constitucional.

–

A UFF afirmou a VEJA que Witzel nem concorreu à bolsa. Para participar do “período sanduíche”, o aluno precisa passar por um processo seletivo e ser aprovado pela universidade.

Procurado, o governo do Rio não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Lattes

Por conta do episódio envolvendo Witzel, a plataforma Lattes se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. “Como eu tenho a intenção de falar grego no futuro , vou colocar no meu Lattes agora”, “vou colocar Hogwarts [Escola de Magia e Bruxaria dos filmes da franquia Harry Potter] no Lattes, tive o sonho de estudar lá” e “Já pensou uma Lava Lattes. Quantos não perderiam o emprego?” são algumas das publicações que satirizam o governador do Rio.

como eu tenho a intenção de falar grego no futuro , vou colocar no meu lattes agora — lella (@anctneves) May 22, 2019

O CNPq já liberou colocar os desejos acadêmicos no lattes?

AGORA EU SE CONSAGRO — doutor em estatística pelo método wilson witzel (@MatheusBrgs_) May 22, 2019