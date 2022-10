Wilson Lima abre vantagem na disputa pelo governo do Amazonas

O governador Wilson Lima (União Brasil) aumentou sua vantagem em relação ao senador Eduardo Braga (MDB) na disputa pelo governo do Amazonas. Segundo pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data nesta segunda-feira, 17, Lima tem 53% dos votos totais, contra 39% de Braga. Há uma semana, o governador liderava com 48% a 40%.

O aumento da vantagem de oito para catorze pontos é acima da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. A porcentagem de brancos e nulos caiu, no mesmo período, de 9% para 6%, enquanto os indecisos diminuíram de 3% para 2%.

Nos votos válidos, Lima chega a 58%, contra 42% de Braga — a disputa estava em 55% a 45% na pesquisa divulgada em 10 de outubro.

Em busca da sua reeleição, o governador conta com o apoio de Jair Bolsonaro, enquanto Braga é o palanque de Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

Antes do primeiro turno, a três dias da eleição, o mesmo instituto projetou Lima em primeiro, com 36%, o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) em segundo, com 25%, e Eduardo Braga em terceiro, com 17%. A pesquisa diferiu do resultado das urnas, que apontou Wilson Lima com 42,8%, Braga com 21% e Mendes com 18,6%.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 7 e 8 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número AM-08416/2022.