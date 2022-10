Wilson Lima larga na frente em busca da reeleição no Amazonas

O governador Wilson Lima (União Brasil) começou o segundo turno à frente do senador Eduardo Braga (MDB), segundo pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data nesta segunda-feira, 10, sobre o governo do Amazonas. Lima tem 48% dos votos totais, enquanto Braga fica com 40%. São 9% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Nos votos válidos, o governador lidera por 55% a 45%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Wilson Lima conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) em busca da sua reeleição no estado. Já Eduardo Braga é o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa é a primeira pesquisa do Real Time Big Data feita sobre o segundo turno no Amazonas. Antes do primeiro round, a três dias da eleição, o instituto projetou Lima em primeiro, com 36%, o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) em segundo, com 25%, e Eduardo Braga em terceiro, com 17%. A pesquisa diferiu do resultado das urnas, que apontou Wilson Lima com 42,8%, Braga com 21% e Mendes com 18,6%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre os dias 7 e 8 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número AM-05159/2022.

Continua após a publicidade