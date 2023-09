“Votei em Lula e continuo votando”, diz irmão de Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, é atuante nas redes sociais. Ela usa sua conta para postar registros de viagens ao lado do marido, fotos com personalidades e, vez por outra, também dispara alguns petardos – mas procura manter discrição sobre a vida pessoal, fala pouco do passado e menos ainda em relação à família. Por isso, surpreende saber que Janja tem um irmão tão militante quanto ela — só que, pelo menos em páginas na internet, um bolsonarista empedernido, conforme reportagem publicada por VEJA em sua última edição impressa. O publicitário Luiz Cláudio da Silva tem 60 anos, mora em Curitiba e também leva uma vida discreta. Em entrevista, ele garante que o suposto apoio ao principal adversário de seu cunhado não passa de um mal-entendido. Suas contas teriam sido hackeadas no fim do ano passado. Elas foram apagadas na última quarta-feira:

Como é a relação do sr. com Janja? Minha relação com minha irmã é boa. Não fico falando de família por aí. A gente tem uma coisa nossa, particular. Eu não saio por aí falando para os outros que sou irmão da primeira-dama.

Por que suas redes sociais sugerem que o sr é antipetista? Minha rede social foi invadida no final do ano passado. Eu nunca coloquei nomes dos meus familiares no Facebook. De uma hora para outra, tinha o nome da Janja, da minha mãe que faleceu, do meu pai. Colocaram também outras coisas fora do caminho, que não têm nada a ver com a minha vida particular. Minha atitude foi apagar minha rede social para não prejudicar ninguém. Sou publicitário há 42 anos e sei que isso é complicado. Eu não apoio Bolsonaro, nunca apoiei Bolsonaro. Agora, para ferrar com a minha irmã, qual é a melhor atitude? Me ferrar primeiro. Para para pensar: ‘O irmão da primeira-dama é bolsonarista’.

O senhor pode dizer em quem o senhor votou no ano passado? Votei no Lula desde a primeira eleição dele. Eu tinha um jornalzinho quinzenal em São José dos Pinhais. Fui o único que fez uma matéria com Lula. Minha irmã fez uma reportagem com ele. Não votei em Bolsonaro. Minha irmã está casada com o Lula, vou votar em quem? Vou votar contra a família? Não dá, né? Votei em Lula e continuo votando.

O sr sempre apoiou a relação dela com o presidente? Apoio minha irmã, o casamento dela, apoio o que ela faz, apoio o Lula. Acho que eles têm uma coisa forte. São casados. Inclusive, adorei o casamento deles. Acho que minha irmã batalhou muito por uma pessoa, foi guerreira com ele. Tenho que apoiar os dois.