Vídeo: Carla Zambelli saca arma nos arredores da Av. Paulista

Atualizado em 29 out 2022, 18h09 - Publicado em 29 out 2022, 17h28

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a deputada federal Carla Zambelli andando nos arredores da Avenida Paulista com uma arma em punho, apontando para outras pessoas. Ela entra em um restaurante da na esquina da Alameda Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Lorena e provoca confusão no estabelecimento.

No vídeo, é possível ouvir pessoas reconhecendo a deputada, que usa uma camiseta verde. Ela grita para outra pessoa, exigindo que ela deite no chão, mas não é possível identificar o alvo do ataque.

Ainda não está claro o que motivou a confusão. Ela teria dito a testemunhas que foi cercada e agredida por “apoiadores de Lula” ao sair de um restaurante. Em vídeo em suas redes sociais, em que aparece fazendo um boletim de ocorrência com policiais no local, ela afirma ter sido empurrada no chão por um homem.

Outras imagens gravadas por transeuntes após o início da confusão, no entanto, mostram que ela discutia com um homem quando tropeçou e caiu no chão. Em seguida, ela e outras pessoas saem em perseguição, e um homem de camiseta cinza do grupo de Zambelli também saca uma arma. O vídeo mostra o barulho de um tiro, mas não é possível ver quem fez o disparo.

O transporte de armas tanto no dia da eleição quanto um dia antes e um dia depois é proibido. A decisão foi tomada de forma unânime pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 14 de dezembro de 2021. O descumprimento da proibição poderá resultar em prisão em flagrante por porte ilegal de arma.

Assista:

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 Continua após a publicidade — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022

🚨 URGENTE! Vídeo mostra que Zambelli TROPEÇOU EM SI MESMA e alguém da EQUIPE DELA, ARMADO!!!!!! corre atrás de homem negro DESARMADO! No vídeo também dá pra ouvir UM TIRO SENDO DISPARADO! pic.twitter.com/J3JDub1kxN — adynews (@ady_news) October 29, 2022