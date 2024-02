Veterinário usa internet para tentar criar ‘partido dos animais’

Um veterinário de São Paulo iniciou um movimento pelas redes sociais para angariar apoio em torno da criação de uma nova agremiação política: o “partido dos animais”. A iniciativa é de autoria de Wilson Grassi, que já foi filiado ao PV e pré-candidato a deputado federal pelo partido.

Nas publicações em sua rede social, ele pede aos seguidores que acreditam na necessidade de um legenda focada na defesa dessa causa que assinem a proposta de criação do partido, batizado de “Ambientalistas“.

“Muitas pessoas me perguntam se é preciso de mais um partido no Brasil. Não deveríamos precisar, mas acho que precisamos sim. O país está cheio de lixo na rua, de cachorro abandonado, de rios poluídos. O Ambientalistas vai servir para propor políticas públicas específicas de proteção para o meio ambiente e os animais”, disse o autor da ideia. Não vai ser fácil.

Quando filiado ao PV, Grassi tentou disputar as eleições de 2022, mas sua candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Ele declarou na época um patrimônio de R$ 9 milhões, sem dar detalhes da origem do dinheiro ao TSE. No Instagram, o perfil do Ambientalistas possui 900 seguidores.

O que diz o estatuto

Os Ambientalistas se apresentam como um partido de centro-direita, a ser fundado sobre uma tríade de princípios: a liberdade socioeconômica, a ética, e a política verde. A legenda defende o parlamentarismo e a realização de auditoria nas urnas eletrônicas.

Atualmente, o Brasil conta com 29 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Outras 22 agremiações estão em processo de formação, de acordo com informações do tribunal – uma delas o próprio Ambientalistas. A Justiça determina uma série de exigências para a criação de uma nova legenda.

Os idealizadores têm o prazo de dois anos para conseguir 500.000 assinaturas de apoio em pelo menos nove estados. O partido só pode participar de uma eleição se todos os procedimentos necessários forem finalizados até seis meses antes do pleito.