VEJA, SBT, Estadão e Novabrasil firmam parceria para debates eleitorais

VEJA, SBT, Estadão e Novabrasil FM se unem em uma parceria inédita para a realização de debates para as eleições deste ano. Juntos, os quatro grupos de comunicação levarão os confrontos entre candidatos para os principais veículos de mídia hoje disponíveis ao eleitor brasileiro – revista, jornal, televisão, rádio, internet e redes sociais.

No dia 17 de setembro, serão realizados os debates com candidatos aos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 24 de setembro, será a vez do debate presidencial do primeiro turno. A parceria estende-se também à segunda etapa da eleição. Nesse caso, estão reservadas as datas de 15 de outubro – para governos estaduais – e 22 de outubro – para a disputa pelo Palácio do Planalto.

Realizados aos sábados, em horário nobre, sempre às 19h, os debates desse pool de veículos oferecerão ao eleitor uma oportunidade única de acompanhar cada minuto do enfrentamento entre os candidatos, na sala de casa, no rádio, no computador ou pelo celular. A transmissão será simultânea em cada um dos veículos parceiros, assim como em todos os canais digitais de VEJA. Repórteres e colunistas participarão de forma ativa da cobertura, dos primeiros preparativos à repercussão dos fatos.

Para Mauricio Lima, diretor de Redação de VEJA, a parceria entre os quatro grupos dará um alcance único aos confrontos. “Esta será uma eleição crucial para o Brasil. Estamos vivendo um momento histórico e os debates eleitorais são uma oportunidade para que o eleitor conheça melhor os candidatos, sem a maquiagem da propaganda eleitoral”, afirmou. “VEJA enxerga nessa parceria uma contribuição essencial para que o eleitor possa comparar propostas e decidir o que é melhor para o país.”

“Os debates tiram os candidatos do ‘quentinho’, da zona de conforto do horário eleitoral, porque são confrontados com seus adversários. É a oportunidade que o eleitor tem de conhecer melhor as propostas e os planos de governo”, acrescenta o diretor de Jornalismo do SBT, José Occhiuso. “O pool formado por VEJA, SBT, Estadão e Novabrasil é poderoso. O candidato terá a oportunidade de falar ao eleitor que ele não encontrará no debate transmitido por apenas um veículo.”

“Por mais que os políticos sejam expostos durante a campanha, é nos debates que eles se revelam mais completamente. Quando eles ficam cara a cara e precisam defender suas ideias ou até suas biografias as verdades afloram”, aponta Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado, que reúne o jornal O Estado de S. Paulo, Rádio Eldorado e Agência Estado.

Danilo Fuin, diretor-executivo da Rádio Novabrasil FM, lembra que a emissora, conhecida por reverenciar a música popular brasileira, vê a oportunidade de atuar também como protagonista na cena política atual. “Uma motivação conjunta que vai oferecer informação verdadeira aos brasileiros e brasileiras que vão escolher governantes para os próximos quatro anos.”

Debates VEJA/SBT/Estadão/Nova Brasil

Debates do 1º turno

Sábado, 17 de setembro, às 19h – Governos de São Paulo e Rio de Janeiro

Sábado, 24 de setembro, às 19h – Presidência da República

Debates do 2º turno

Sábado, 15 de outubro, às 19h – Governos de São Paulo e Rio de Janeiro

Sábado, 22 de outubro, às 19h – Presidência da República