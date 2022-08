Veja Essa: Tite, Jair Bolsonaro e William Bonner

“No ano que vem, vou me permitir olhar fora das seleções e ficar com a dona Rose, que é a minha esposa. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar contente com isso.”

TITE, ao anunciar sua saída da seleção depois da Copa do Mundo, associada a um período sabático

“Não vai ter outro Galvão na Globo, eu fazia tudo.”

GALVÃO BUENO, o faz-tudo, ao confirmar que deixará a emissora no fim do ano

“Você está me estimulando a ser ditador.”

JAIR BOLSONARO, em sabatina no JN, questionado a respeito de sua aliança com o Centrão

O entrevistador WILLIAM BONNER retrucou:

“Por favor, candidato, não, longe de mim”.

“A história não vai perdoar os que não defendem a democracia.”

LUIX FUX, presidente do Supremo Tribunal Federal

“O Judiciário deu golpe ao soltar Lula, por que não pode dar na urna?”

CARLA ZAMBELLI, deputada bolsonarista do PL, batendo na tecla de sempre

“Mão de homem foi feita para trabalhar, fazer carinho em quem ama, nos seus filhos, não para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos mais aceitar isso.”

LULA, em gafe muito criticada, como se fora daqui fosse autorizado bater em mulher

“Não trocaria o que tenho hoje pela minha juventude. Não sofro por bobagem.”

DEBORA BLOCH, atriz de 59 anos, estrela do filme O Debate, dirigido por Caio Blat

“Todos os escritores que falam a verdade são meus irmãos. Cada escritora que não se deixa comandar pelo medo é minha irmã. A coragem de Salman Rushdie diante do fascismo religioso é um exemplo para todos nós.”

STEPHEN KING, escritor americano, ao condenar o absurdo atentado contra Rushdie, vítima de uma facada nos Estados Unidos

Publicado em VEJA de 31 de agosto de 2022, edição nº 2804