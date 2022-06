Veja Essa: Tom Hanks, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes

“Era meu aniversário de 40 e poucos anos. Estávamos no Louvre à noite. Eu troquei de roupa na frente da Mona Lisa. Trouxeram um bolo e cantaram parabéns para mim no Grand Salon. Quem mais teve essa experiência?”

TOM HANKS, ator, defendendo o lado bom de O Código Da Vinci, sequência que qualifica como “uma agradável diversão comercial”

“Tem aqui na América do Sul parece que uma cabeça de burro que força a gente para o lado esquerdo.”

JAIR BOLSONARO, presidente, em análise geopolítica da vizinhança do Brasil, sem citar nomes. Os alvos eram Chile, Argentina e Venezuela

“Como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preços, ponto. Voluntariamente. Se não quiser, que se dane, aumente o preço e o consumidor sai de perto.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, negando à sua maneira os rumores de que pretende reeditar um congelamento

“Ele retomou e fortaleceu. Bem, pareceu que também nós recebemos a missão de retomar e fortalecer.”

VLADIMIR PUTIN, presidente da Rússia, comparando-se a Pedro, o Grande. O imperador conquistou a costa do Mar Báltico. O czar fake quer repetir o feito na Ucrânia

“Sem graça é estar na oposição.”

KEIR STARMER, líder do Partido Trabalhista britânico, puxando a orelha dos correligionários que dizem abertamente que o consideram sem graça

“Não sabemos onde Alexei está agora.”

KIRA YARMYSH, porta-voz de Alexei Navalny, maior opositor de Vladimir Putin, que foi removido da prisão onde cumpria pena para destino não revelado

“Me exponho porque sei que existem mulheres que se enxergam em mim.”

DEBORAH SECCO, atriz, justificando sua disposição de abordar aspectos controvertidos de sua vida pessoal

“Gostaria de dizer a todos os que perderam entes queridos no ataque de 11 de setembro que sinto muito, muito mesmo. Eles contam com meus mais profundos sentimentos.”

PHIL MICKELSON, golfista campeão, rebatendo uma das muitas críticas — essa de parentes das vítimas do atentado organizado pelo saudita Osama bin Laden — à sua participação em um novo torneio de golfe, patrocinado pela Arábia Saudita. Ele teria recebido 200 milhões de dólares

“Habeas-corpus é um procedimento destinado a assegurar o direito à liberdade de seres humanos detidos injustamente e não se aplica a animais não humanos.”

JANET DIFIORE, juíza, jogando água fria no pedido de um grupo pró-animais para que a elefanta Happy fosse transferida para um santuário mais espaçoso do que o recinto no zoo do Bronx, em Nova York, onde vive há mais de quarenta anos

“Conversamos muito e concluímos que é hora de passar um tempo separados.”

J-HOPE, da boy band sul-coreana BTS, megassucesso internacional. Os sete integrantes da banda vão investir em carreiras-solo

“Acho delícia ser considerada sexy, mas não quando isso te limita.”

CLEO, atriz que já usou o sobrenome Pires, no lançamento de um livro de contos sobre relacionamentos tóxicos

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794

