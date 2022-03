Veja Essa: Eduardo Paes, Bolsonaro e Silas Malafaia

“Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados.”

Eduardo Paes, prefeito carioca, fazendo da cidade a primeira capital brasileira a dispensar completamente a obrigatoriedade de rosto coberto em locais públicos

“Lá no meu tempo, e isso é história, ou a mulher era professora, ou dona de casa. (…) Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade.”

Jair Bolsonaro, comemorando o dia internacional delas com uma falta absoluta de noção e sensibilidade

“O que está em jogo neste país não é paixão política. O que está em jogo é nossa nação. Querem entregar o Brasil para a China.”

Silas Malafaia, pastor que presta serviços político-espirituais ao presidente, em ato de apoio de lideranças evangélicas ao Planalto. Bolsonaro devolveu a gentileza: “Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim desejarem”

“Gratidão não é contraprestação.”

Edson Fachin, ministro do STF, criticando decisões do procurador-geral, Augusto Aras, a favor de Jair Bolsonaro

“Não sei se tem partidos por aí que querem uma pessoa tão ranzinza.”

Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, sem filiação partidária, confirmando a possibilidade de se candidatar à Presidência se Jair Bolsonaro tiver muita chance de se reeleger

“O Departamento de Saúde da Flórida será o primeiro a recomendar não aplicar vacina contra Covid-19 em crianças saudáveis.”

Joseph Ladapo, secretário estadual da Saúde, que duvida da eficácia dos imunizantes, na contramão de todas as evidências científicas — postura, aliás, sacramentada pelo governador Ron DeSantis

“Depois de duas décadas sem julgamento, sob custódia americana, Mohammed vai receber o tratamento psiquiátrico de que tanto precisa na Arábia Saudita, com apoio da família.”

Ramzi Kassem, advogado de Mohammed Ahmad al-Qahtani, suspeito de participação nos atentados de 11 de setembro preso em Guantánamo desde 2002 e considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Restam 38 detidos na base americana em Cuba

“Estar solteira não é sinônimo de fracasso, como ousam entubar em nós, mulheres. É uma decisão, uma escolha, uma vontade.”

Grazi Massafera, atriz, em desabafo por ter sido chamada de “coitada” e outras coisas ao terminar o namoro com o empresário Alexandre Machafer

“Por mim, ficaria fantasiada o ano inteiro. Eu gasto, invisto mesmo, porque Carnaval é o que eu amo. A festa é a tradução perfeita da minha personalidade.”

Sabrina Sato, apresentadora e rainha da bateria de duas escolas, declarando-se à folia que, neste ano, foi adiada

“Vou tentar resumir. Peito que enche. Peito que esvazia. Noites sem dormir. Mama, arrota, dorme, mama de novo, arrota, não dorme. É uma loucura imensa, uma felicidade e uma alegria. Cansa, mas recomendo.”

Maria Flor, atriz e mãe de primeira viagem, que vem compartilhando suas impressões nas redes sociais

“Ouvir, na época, que não podia fazer teste por causa da cor da minha pele, disfarçada na palavra urbana, fez daquele um momento muito difícil.”

Zoë Kravitz, a Mulher-Gato do novo filme Batman, comentando que não foi aceita em Batman — O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, por ser “urbana demais”

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780