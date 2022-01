Veja Essa: Antonio Barra Torres, Bolsonaro e Barroso

“Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate.”

ANTONIO BARRA TORRES, presidente da Anvisa, ao rebater em nota as absurdas acusações de Jair Bolsonaro de supostos interesses escusos da agência na vacinação de crianças

“Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo… Por enquanto, não tenho o que fazer no tocante a isso aí.”

BOLSONARO, em tréplica, a seu estilo, sem mais dizer no tocante a aquilo ali

“Não tem necessidade de Carta ao Povo Brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT

“A revolução digital e a ascensão das mídias sociais permitiram o aparecimento de verdadeiras milícias digitais, terroristas verbais que disseminam o ódio, mentiras, teorias conspiratórias e ataques às pessoas e à democracia.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do TSE

“Sou um homem do século XIX. Não sei o que estou fazendo aqui.”

PAULINHO DA VIOLA, um dos mais geniais e profícuos compositores populares do século XX

“Não faz sentido homenagear Zumbi, um líder tirano e escravocrata.”

SÉRGIO CAMARGO, presidente da Fundação Palmares, que defende a mudança de nome da entidade para Fundação Princesa Isabel

“Maconha é muito menos nociva que o álcool, incomparavelmente, mas tem essa carga, né, esse estigma.”

FERNANDO MEIRELLES, cineasta, produtor da série Pico da Neblina, que faz um exercício futurista, imaginando o Brasil depois da suposta liberação da Cannabis

“Eles querem capturá-lo e prendê-lo outra vez. Novak está no meio de um furacão político. As pessoas na Austrália estão infelizes porque estiveram trancadas desde o início da pandemia.”

DJORDJE DJOKOVIC, irmão do supercampeão de tênis, ao comentar a decisão de um juiz australiano que determinou a liberação do sérvio, detido na imigração do aeroporto de Melbourne por se recusar a mostrar comprovante de vacinação contra a Covid-19

“O que acho uma pena é viver num mundo ainda tão machista. O homem completa 60 anos e ninguém se espanta. E ainda falam: ‘Olha como ele está gato, todo grisalho’. Vá tomar banho! É um coroa também, e está tudo bem.”

JULIA LEMMERTZ, atriz de 58 anos

“Em toda a minha vida, nunca tinha ouvido um caos tão glorioso ou visto uma comoção tão grande como via naquela redação de jornal. Quando comecei a andar de um lado para o outro, sabia que queria ser jornalista.”

CARL BERNSTEIN, que ao lado de Bob Woodward deu o “furo” que culminaria no escândalo de Watergate e na renúncia de Nixon, em sua autobiografia, ao narrar o começo da carreira profissional

“Conheço várias pessoas que são youtubers. E elas são escravas, velho!”

MARCOS PASQUIM, ator

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772