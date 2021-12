Veja Essa: Augusto Heleno, Paulo Guedes e Pabllo Vittar

“Eu, particularmente, que sou responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, tenho de tomar dois Lexotan na veia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica.”

AUGUSTO HELENO, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, descrevendo as agruras que lhe causam as decisões tomadas por “esse STF”

“É uma dívida da sociedade espanhola. E até que ela seja paga, até que esses mortos sejam reverenciados, a guerra civil não terá acabado.”

PEDRO ALMODÓVAR, cineasta, que em seu novo filme, Madres Paralelas, trata das covas coletivas em que opositores foram enterrados na ditadura franquista

“Eu não posso deixar de curtir os meus quase 50 anos por conta do que os outros vão pensar ou falar. Vivo a liberação da pose e a vida como ela é.”

ELIANA, apresentadora, em longa postagem depois de ter sido flagrada de biquíni pela primeira vez. Ela conta que se sentiu mal (“taquicardia, falta de ar”), mas depois deu a volta por cima

“Nunca disse que o Brasil ia continuar em V.”

PAULO GUEDES, ministro mal-entendido da Economia. Ele disse que ia “pôr o Brasil de pé” e pôs. Pena que caiu logo em seguida

“(A cultura) é a pedra angular de onde o exercício da civilização é brotado e germinado. (…) É como uma heráldica mística sagrada tremulando.”

ANDRÉ PORCIUNCULA, da Secretaria da Cultura, falando, falando e não respondendo nada em audiência da Comissão de Direitos Humanos da OEA que investiga o cerceamento da liberdade artística e cultural no Brasil

“Volto para Israel com muito otimismo de que esta relação servirá de exemplo para o alcance da paz no Oriente Médio.”

NAFTALI BENNETT, primeiro-ministro linha-dura de Israel, após encontro de quatro horas — o primeiro da história — com Mohammed bin Zayed al-Nahyan, príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos

“Às vezes, tinha de arranjar um dinheirinho extra. (…) É chato falar disso, mas infelizmente acontecia.”

VLADIMIR PUTIN, o todo-poderoso presidente da Rússia e ex-espião, revelando que, quando a União Soviética desmoronou, chegou a ser motorista de táxi

“Papai Noel é um personagem imaginário.”

ANTONIO STAGLIANÒ, bispo siciliano, em missa natalina presenciada por criancinhas perplexas. Os sacerdotes italianos empreendem uma campanha para que Cristo seja a figura central do Natal

“Miiiaaauuu.”

HARNAAZ SANDHU, indiana coroada miss Universo 2021, exibindo no palco seu talento secreto: imitar um gato

“Artistas se posicionarem é um dever. É a influência do bem contra o mal.”

PABLLO VITTAR, artista abertamente pró-Lula, que espera cantar na posse dele “com um belo vestido”

“Gente, e agora? Será que vou ter de ficar velha?”

BETTY FARIA, atriz, começando a sentir a idade aos 80 anos

“Acho que eu daria uma boa serial killer com essa carinha que eu tenho.”

LARISSA MANOELA, atriz desde criancinha, explorando possibilidades no cinema

“Achei um bom barulho, um bom combate, uma boa provocação.”

ANDRÉA BELTRÃO, atriz, sobre a repercussão da cena em que sua personagem se masturba na novela

“Odeio a minha voz, mas fazer o quê? Não sou cantora, sou vendedora.”

XUXA, apresentadora, pondo no devido lugar sua prolífica e muitíssimo bem-sucedida carreira musical

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2021, edição nº 2769