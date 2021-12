Veja Essa: Alec Baldwin, Augusto Heleno e Michelle Bolsonaro

“Olho para trás e me pergunto: ‘O que poderia ter feito?’ ”

ALEC BALDWIN, ator, na primeira e emocionada entrevista desde que, em ensaio de cena de um faroeste, disparou uma bala de verdade e matou Halyna Hutchins, que operava a câmera

“Continuaremos a mapear nossas riquezas pelo bem do Brasil e do nosso povo.”

AUGUSTO HELENO, general à frente do Conselho de Defesa Nacional, que assessora a Presidência, justificando haver autorizado sete locais de pesquisa de ouro em área intocada da Floresta Amazônica

“O retorno ao passado ou ficar refém desse presente desastrado, desastroso, não são alternativas.”

MARINA SILVA, três vezes candidata à Presidência, insistindo na necessidade de “um novo pacto político”

“Usarei 1 Coríntios 2:10-14 para responder à intolerância religiosa e o desamor de muitos a meu respeito, por celebrar a vitória do meu irmão em Cristo André Mendonça.”

MICHELLE BOLSONARO, primeira-dama, citando versículo da Bíblia que diz que “o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura” para rebater os comentários maldosos sobre sua reação — pulinhos, gritinhos, falas incompreensíveis — à aprovação do amigo para o STF

“É um sucesso da minha juventude, que, como todos sabem, se passou na Alemanha Oriental.”

ANGELA MERKEL, de saída do governo alemão, explicando a muito comentada escolha de uma música da cantora punk Nina Hagen para sua despedida

“Ser trans não afeta minha capacidade de nadar.”

LIA THOMAS, nadadora transgênero que está batendo todos os recordes femininos nas competições universitárias nos Estados Unidos, debaixo de muitas críticas. Ela competiu três anos como homem e passou um ano em tratamento de supressão de testosterona

Continua após a publicidade

“Conversei com Amal e decidimos que não valia a pena.”

GEORGE CLOONEY, ator, revelando que já rejeitou um contrato de publicidade de 35 milhões de dólares porque a empresa era ligada a “um país que, embora aliado, tem coisas questionáveis”

“Vamos abraçar todas as fés e rituais.”

MADONNA, cantora, no vídeo em que festeja a última noite da festa judaica de Hanuká enfeitando uma enorme árvore de Natal

“O autoexílio ou exílio voluntário é medida extrema (…) quando a segurança pessoal (…) se encontra em grave e iminente risco. É justamente o que ocorre.”

THIAGO TAVARES, fundador da SaferNet Brasil, ONG que investiga crimes na internet, como pedofilia e divulgação de fake news, ao anunciar que decidiu deixar o país depois de ter recebido ameaças e seu computador ser invadido por um programa espião

“Olho para trás e vejo os abusos que passei, coisas que a gente nunca enxergou na época. Vejo amigas que perderam papéis porque não deram para o diretor. Existiu esse lugar.”

SAMARA FELIPPO, atriz, sobre as condições de trabalho durante boa parte da sua carreira

“Sou uma mercadoria.”

DEYVERSON, herói da vitória do Palmeiras na Copa Libertadores, muito pé no chão sobre a possibilidade de ir para outro time

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768