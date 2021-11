Veja Essa: Ailton Krenak, Jair Bolsonaro e Angelina Jolie

“O Brasil está parecendo aquele aluno displicente que só aparece na hora da merenda. É vergonhoso.”

AILTON KRENAK, ambientalista, criticando a participação da delegação brasileira na conferência sobre clima da ONU

“Sim, conversei com o Jim Carrey, alguma coisa reservada.”

JAIR BOLSONARO, presidente, em escorregão identitário — ele confundiu o ator de Debi & Lóide com John Kerry, o representante dos Estados Unidos para questões climáticas

“Não é nenhuma surpresa que, depois de passar anos ouvindo que eles são o problema, que sua masculinidade é o problema, mais e mais homens estejam buscando refúgio na ociosidade, na pornografia e no videogame.”

JOSH HAWLEY, senador republicano, lançando um apelo para que eles reajam e retomem os “papéis masculinos tradicionais”

“Quanto mais eu cooperava, mais era torturado.”

MAJID KHAN, paquistanês que se uniu à Al Qaeda, relatando em tribunal americano as humilhações e os requintes de crueldade a que foi submetido em prisões secretas da CIA durante três anos. As chamadas “técnicas avançadas de interrogatório” usadas pós-11 de setembro foram proibidas em 2008

“Toda tecnologia nova carrega um potencial de benefícios e cuidados. Queremos achar o ponto de equilíbrio entre elas.”

JEROME PESENTI, vice-presidente de inteligência artificial da Meta (ex-Facebook), justificando o fim do sistema de reconhecimento facial disponível na rede social desde 2010 e uma fonte de dor de cabeça por questões de privacidade. O banco de faceprints do Facebook tem mais de 1 bilhão de pessoas

“Os bilionários precisam se mexer já.”

DAVID BEASLEY, diretor do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, pedindo a doação de “6 bilhões de dólares para ajudar 42 milhões de pessoas que vão morrer, literalmente, se não forem atendidas”

“Se o PMA descrever aqui no Twitter exatamente como 6 bilhões de dólares vão solucionar a fome mundial, eu vendo ações da Tesla e doo na mesma hora.”

ELON MUSK, o mais rico do mundo, exercendo sua especialidade: a provocação

Continua após a publicidade

“O diretor falava: ‘Uma mordidinha no peito, um tapinha na bunda e vai em frente’.”

GEMMA WHELAN, a Yara Greyjoy de Game of Thrones, contando que os atores não recebiam orientação alguma e tinham de combinar entre si a coreografia das muitas e muitas cenas de sexo da série

“Como muitas mulheres, às vezes eu me sinto pequena, não me acho capaz de fazer tudo o que preciso.”

ANGELINA JOLIE, atriz, explicando por que tem prazer em viver guerreiras poderosas no cinema

“As atletas usarão shorts curtos e apertados.”

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL, atendendo a pedidos e alterando — para mais — o uniforme feminino. Antes, o padrão era calcinha de biquíni

“É inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras, continue sendo tolerada pela sociedade.”

CONSELHO DE ENFERMAGEM de São Paulo, condenando o traje escolhido pela atriz Bruna Marquezine para comemorar o Dia das Bruxas

“Mais do que qualquer outra, ela se injetou na corrente sanguínea da língua inglesa em 2021.”

OXFORD ENGLISH DICTIONARY, ao anunciar a escolha de vax, abreviação de vacina, como a Palavra do Ano

“Misturei pão de alho e espetinho de queijo com lanche prensado, picolés, açaí, bolo de aniversário, coquinha gelada, docinhos, iogurte e muita água.”

MAISA SILVA, apresentadora, listando sua receita para problemas gastrintestinais em um surto de compartilhamento excessivo

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2021, edição nº 2763