Veja Essa: Andrew Cuomo, Paulo Guedes e Bolsonaro

“Percebo agora que existem visões geracionais e culturais às quais, sinceramente, nunca havia dado atenção, e aprendi a lição.”

ANDREW CUOMO, governador de Nova York e estrela em desgraça do Partido Democrata, tentando escapar da conclusão da Justiça de que de fato assediou sexualmente onze ex-funcionárias. Sob ameaça de impeachment, até o presidente Joe Biden pede que renuncie. Ele se recusa e alega que é um sujeito afetuoso, só isso

“Devo, não nego, pagarei assim que puder.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, resumindo o projeto do governo de parcelar em suaves prestações o pagamento de dívidas judiciais mais altas

“Um fecha São Paulo e vai para Miami. O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã.”

JAIR BOLSONARO, presidente, criticando, respectivamente, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, de São Paulo. Tomás, 15 anos, filho de Covas (morto em junho de câncer), condenou a “fala covarde”

“Diante da propagação da variante Delta na última semana, os Obama decidiram limitar a comemoração a familiares e amigos íntimos.”

HANNAH HANKINS, porta-voz de Barack Obama, comunicando a mudança de planos: o ex-presidente pretendia dar uma festa de arromba para 500 convidados no seu aniversário de 60 anos e vinha sendo alvo de críticas ferozes

“Toda a nossa cultura das artes sofre um cala boca neste momento, mas vamos renascer.”

FERNANDA MONTENEGRO, atriz, lamentando o incêndio que destruiu parte do acervo da Cinemateca de São Paulo

“Não podemos e não devemos aceitar que países que já usaram a maior parte da oferta mundial de vacinas utilizem um volume ainda maior, enquanto os povos mais vulneráveis continuam desprotegidos.”

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, diretor da Organização Mundial da Saúde, pedindo que as nações ricas adiem pelo menos até o fim de setembro os planos para aplicar uma terceira dose nos já imunizados

“Faço um esforço e vou para a cama às 20h30. Tenho que tomar um remedinho para adormecer.”

GALVÃO BUENO, narrador esportivo acostumado a ir dormir de madrugada, procurando se adaptar ao horário das transmissões de Tóquio

“Tem algum chá sem gosto de xixi?”

PRÍNCIPE GEORGE, personagem de desenho animado americano que acaba de estrear. O primogênito de William e Kate é mostrado como um menininho mimado e irônico. Os britânicos não acharam a menor graça

“A receita procedente da bilheteria foi drasticamente reduzida.”

SCARLETT JOHANSSON, atriz, no processo que move contra a Disney por prejuízo financeiro com o lançamento simultâneo do filme Viúva Negra no streaming e nos cinemas

“Morta, mas passo bem.”

DOUGLAS SOUZA, jogador gay da seleção de vôlei e blogueiro, depois da difícil vitória contra os Estados Unidos na Olimpíada

“Rolou um movimento natural em que neguei a minha sensualidade.”

MEL LISBOA, atriz, sobre a necessidade de conduzir a carreira “para outros lugares” depois de estrear como adolescente sedutora na minissérie Presença de Anita

“Sou fã do fedor. Quando sentimos o mau cheiro, é a biologia avisando que está na hora do banho.”

KRISTEN BELL, atriz, revelando que não faz questão de pôr os filhos de 8 e 6 anos no chuveiro todos os dias. Antes dela, Mila Kunis e Ashton Kutcher haviam contado que esperam “aparecer a sujeira” para banhar os seus

