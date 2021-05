Veja Essa: Elon Musk, Eduardo Paes e Braga Netto

“Se ofendi alguém, o que tenho a dizer é: eu reinventei o carro elétrico e vou mandar gente para Marte em um foguete. Acha que eu posso ser um cara calmo, normal?”

ELON MUSK, empresário, no programa Saturday Night Live, revelando sofrer de síndrome de Asperger, o que supostamente provocaria suas reações

“Quando houve uma proposta de uma pessoa física para fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse: ‘Olha, não tem cabimento, não pode’.”

ANTÔNIO BARRA TORRES, diretor-presidente da Anvisa, confirmando, na CPI da Covid, que foi cogitada a mudança por decreto da bula da cloroquina, medicamento ineficaz que o governo patrocina

“Os negacionistas de plantão que não se animem com meu erro.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, flagrado cantando sem máscara em um bar da cidade. Ele pediu desculpas

“A situação é dramática. Com esses cortes, a universidade não conseguirá funcionar a partir de julho.”

DENISE DE CARVALHO, reitora da UFRJ, instituição que teve o orçamento reduzido pela metade e corre o risco de não poder pagar segurança, limpeza, água e luz

“O pessoal vai para uma atividade estressante, quando voltavam era feita uma confraternização. Hoje em dia isso é feito com a contribuição de cada um.”

WALTER BRAGA NETTO, ministro da Defesa, anunciando que suspendeu a compra de bebidas alcoólicas para as Forças Armadas com dinheiro público. Um documento da pasta registrava a aquisição de 80 000 latas de cerveja

“(Vamos) promover uma recuperação nacional da pandemia que tornará o Reino Unido mais forte, saudável e próspero do que antes.”

RAINHA ELIZABETH, 95 anos, lendo com voz firme o discurso de abertura do Parlamento que delineia os planos do governo. Foi seu 67º Discurso da Rainha, cerimônia solene no início de cada nova legislatura

“Bebia sete noites por semana, fazia macarrão e comia pão. Saí totalmente dos trilhos.”

GWYNETH PALTROW, atriz e guru da vida saudável, sobre os excessos que cometeu durante a pandemia

“Nosso objetivo é ganhar dinheiro, não criar problemas para a sociedade.”

DARKSIDE, o grupo de hackers sediado na Rússia que interrompeu o fluxo do maior oleoduto da Costa Leste americana, causando um caos no abastecimento. Eles prometem “tomar mais cuidado” no futuro

“Se não forem feitas reformasfundamentais nessa organização, é hora de nos afastarmos da HFPA.”

SCARLETT JOHANSSON, atriz, indicada a cinco Globos de Ouro, engrossando o coro de condenações a atitudes racistas e oportunistas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que promove a premiação. A edição de 2022 foi cancelada

“É muito doido estar exausta de cuidar dela e, quando ela vai dormir, a gente ficar com saudade.”

NATHALIA DILL, atriz, falando da filha, Eva, de 4 meses

“Se me encontrar na rua, fuja.”

STEPHEN FRY, ator, avisando que não vai conseguir se controlar agora que o governo britânico liberou a volta dos “abraços cautelosos”

“Assim que esta pandemia acabar, quero que você venha comemorar comigo e com Amal em nossa casa no Lago Como.”

GEORGE CLOONEY, ator, no vídeo de lançamento do sorteio de uma viagem à Itália com tudo pago e mais um encontro com o casal, com direito a selfie. A inscrição é uma doação para a Fundação Clooney pela Justiça

Publicado em VEJA de 19 de maio de 2021, edição nº 2738