A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) tem 290 páginas. O calhamaço é fruto de uma extensa investigação que vasculhou os movimentos financeiros dele e de 14 de seus assessores quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa fluminense. Os promotores do Grupo de Atuação Especializada em Combate à Corrupção (Gaecc) reuniram provas robustas que, segundo eles, colocam Flávio no topo de uma organização criminosa formada com o propósito de desviar recursos públicos. No total, o esquema de rachadinha teria movimentado mais de 6 milhões de reais apenas em salários, repassados para o senador e sua família. O escândalo envolve ainda personagens conhecidas, como o amigo do clã Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e mulher dele, Márcia. VEJA teve acesso à denúncia, que foi apresentada ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado e será analisada agora por 25 desembargadores. A seguir, os principais pontos da investigação.

Tenha acesso à denuncia completa:

Denúncia Flávio Bolsonaro completa

A Organização Criminosa

A acusação diz que Flávio era o chefe da quadrilha abrigada em seu gabinete e busca reunir provas que demonstrem que todos os demais integrantes agiram sob suas ordens, e não à sua revelia. A caracterização de quadrilha, dizem os promotores, advém do fato de os denunciados atuarem de forma “livre, consciente e reiterada, em comunhão de ações e desígnios entre si”.

Flávio seria responsável pelas nomeações de assessores com o objetivo de desviar recursos da Alerj. Ele figura sozinho no “núcleo político” do esquema. Já Miguel Ângelo Braga Grillo, chefe de gabinete, e Fabrício Queiroz, amigo próximo do clã Bolsonaro, são apontados como integrantes do “núcleo operacional”. Enquanto Queiroz recolhia e distribuía o dinheiro, Braga fazia a gestão do pessoal. Doze outros assessores compõem o “núcleo executivo”, formado por funcionários fantasmas, que basicamente repassavam parte do salário para as mãos do deputado, sem comparecer ao gabinete.

Do “núcleo executivo” faz parte Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano morto pela polícia quando tentava escapar da Justiça, em fevereiro do ano passado. Embora ele não trabalhasse diretamente com Flávio, empregou a mãe e a ex-esposa no gabinete, onde tinha atuação destacada.

O Mecanismo