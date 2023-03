Valdemar estreia no Twitter e sai em defesa de Nikolas Ferreira

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, saiu em defesa do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após o discurso transfóbico feito na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher. O cacique se posicionou sobre o caso no Twitter, em sua primeira publicação na rede social.

Valdemar afirmou que Nikolas é uma pessoa “de qualidades e princípios”, que defende suas convicções “com paixão e sinceridade” e destacou que o parlamentar tem total apoio da direção nacional do partido. O presidente do PL ainda destacou que o deputado ganhou 46 mil seguidores após a fala transfóbica.

“Ele representa o eleitor que acredita nele. É por isso que o deputado Nikolas tem nosso apoio e da Direção Nacional do PL. Ele ganhou mais de 46 mil seguidores nas últimas horas porque é franco. Ele fala em nome de um segmento da sociedade e deve ser respeitado por isso”, disse. “A liberdade de expressão e suas prerrogativas parlamentares serão defendidas pelo nosso partido sempre que ele estiver exercendo seu mandato, manifestando sua opinião. Conte conosco, Nikolas! O PL estará sempre contigo”, completou.

Nikolas Ferreira é alvo de pedidos de cassação de mandato e de investigação no Ministério Público Federal e Supremo Tribunal Federal por seu discurso preconceituoso. Na última quarta-feira, 8, ele foi à tribuna da casa, colocou uma peruca loira, disse que “se sente mulher” e que as mulheres “estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”. Transfobia é crime e pode ser punida com até três anos de prisão.