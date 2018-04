Aécio Neves (PSDB) vira réu no STF, contagia Alckmin com seu infortúnio e espalha o mau agouro entre investigados: já não é preciso um “ato de ofício” para acabar no tribunal. O senador Aécio Neves, até há pouco o nome mais vistoso e eleitoralmente poderoso do tucanato, acaba de virar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça. A decisão da Primeira Turma da Corte foi acachapante: 5 votos a 0. Acompanhe o “Última Edição” no Podcast de VEJA: