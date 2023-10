TSE rejeita primeira ação contra Bolsonaro sobre conduta na eleição

Atualizado em 17 out 2023, 20h43 - Publicado em 17 out 2023, 20h14

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa nesta terça-feira, 17, três ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Netto por supostas irregularidades cometidas durante as eleições de 2022.

O relator das ações é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Votam, em seguida, os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

Primeira ação

A primeira ação, apresentada pelo PDT, acusava Bolsonaro de abuso de poder político devido a uma live de 18 de agosto de 2022 em que o então presidente pediu votos para si e para aliados políticos. O partido afirmava que a transmissão havia ocorrido do Palácio do Planalto e que havia empregado a intérprete de libras paga pelo governo.

O relator votou por considerar a ação improcedente porque não ficou caracterizado que a live ocorreu do Planalto. Seu voto foi seguido por todos os ministros.

Segunda ação

A segunda ação, também ajuizada pelo PDT, pede a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Netto por abuso de poder político pelo uso pelo ex-presidente das dependências dos palácios da Alvorada e do Planalto para expor propostas eleitorais, exibir material de campanha e pedir votos durante a transmissão de lives pelo YouTube.

Gonçalves considerou que houve prática ilícita no uso da biblioteca do Alvorada para uma das transmissões. No entanto, o corregedor afirmou não ver gravidade no fato e, por isso, considerou que a pena de inelegibilidade seria desproporcional.

