TSE manda polícias explicarem suspeita de interferência na votação

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de quatro horas para que as direções da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal se manifestem a respeito de uma suposta instrumentalização das duas forças com o objetivo de dificultar a chegada de eleitores aos locais de votação amanhã, domingo, 30, data do segundo turno das eleições 2022.

A decisão foi a resposta de Alexandre de Moraes ao pedido feito pelo deputado Paulo Teixeira, do PT, na manhã deste sábado, 29. O parlamentar reuniu material publicado em reportagens que, na análise do PT, sugerem a utilização das forças policiais para atrapalhar o trânsito dos eleitores.