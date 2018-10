TSE abre investigação sobre Bolsonaro e mensagens contra PT no WhatsApp

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Jorge Mussi abriu na noite desta sexta-feira, 19, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) pedida pelo PT contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A Aije foi impetrada no TSE após o jornal Folha de S. Paulo publicar que empresários bolsonaristas pagaram para disseminar notícias falsas contra o PT e o presidenciável Fernando Haddad por meio do WhatsApp.

Ao final da investigação na ação, os petistas querem que a Corte Eleitoral declare a inelegibilidade de Bolsonaro para a atual eleição e as dos próximos 8 anos.

Mussi, no entanto, negou os pedidos do partido por investigações e medidas cautelares contra o empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, um dos que, conforme a Folha, contribuiu ilegalmente com a campanha de Bolsonaro.

O ministro também não atendeu à solicitação dos petistas para que o WhatsApp apresentasse, no prazo de 24 horas, um “plano de contingência” para interromper a suposta rede de mensagens contra a sigla e Haddad, “sob pena de suspensão de todos os serviços do aplicativo de mensagens Whatsapp até cumprimento da determinação”.