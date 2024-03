‘Tropa de choque’ da Alerj seguirá nas ruas até as vésperas da eleição

Instalada em agosto do ano passado, a Comissão de Combate à Desordem Urbana da Assembleia do Rio ganhou sobrevida por mais 90 dias, após votação nesta terça-feira, 19. Capitaneado pelo seu presidente, Alan Lopes (PL), e especialmente pelos parlamentares bolsonaristas Rodrigo Amorim (União) e Filippe Poubel (PL), o grupo soma denúncias sobre a atuação de reboques, blitzes e agentes de trânsito nas ruas. Mas também carrega a fama de atuar, de maneira política, para desidratar o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD). A prorrogação vai garantir que as ações sigam até junho, pouco antes do registro das candidaturas para a eleição municipal deste ano.

No saldo das atividades da comissão, está a aprovação do Estatuto das Blitzes na Alerj, em dezembro do ano passado — na prática, uma indicação para que o governo estadual regulamente lei com os direitos e deveres de agentes de trânsito e condutores de veículos, para inibir abusos. Também foram realizadas reuniões com representantes de órgãos de trânsito e do sistema de saúde pública, de modo a coibir fraudes e violações.

Ficaram marcadas, no entanto, as abordagens truculentas, especialmente nas ruas da capital fluminense, além das críticas à gestão do prefeito do Rio. Ainda em agosto do ano passado, por exemplo, uma ação do trio Amorim, Lopes e Poubel no entorno do Aeroporto Santos Dumont terminou na delegacia, após conflito com membros da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que fiscalizavam veículos no local.

Já em outubro do ano passado, na Avenida Brasil, os mesmos parlamentares chegaram a ameaçar guardas municipais que faziam a fiscalização da via, com direito a empurrões.

O ordenamento urbano é tratado por opositores de Eduardo Paes justamente como um dos pontos a serem explorados durante a campanha eleitoral. O deputado estadual Rodrigo Amorim, inclusive, chegou a ser cotado como pré-candidato do União Brasil para concorrer ao Executivo na capital, o que não avançou nos últimos meses. O atual prefeito, que já sinalizou a intenção de contar com o apoio da sigla, deve ter entre os adversários o bolsonarista Alexandre Ramagem (PL).

Para o presidente da comissão, Alan Lopes, a prorrogação contribuiu para a continuidade das fiscalizações. “A desordem urbana, especialmente na cidade do Rio, é muito complexa. São muitas denúncias a serem apuradas, a comissão tem inúmeras diligências para fazer, além de requisitar documentos, ouvir órgãos e empresas, por isso a prorrogação dos trabalhos. A população do estado pode ter certeza que continuaremos trabalhando firmes para desmantelar máfias e cobrar punição”, diz.