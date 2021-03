Tribunal aceita denúncia e afasta do cargo governador de SC Carlos Moisés

O tribunal de julgamento do pedido de impeachment contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), aceitou parcialmente no fim da noite desta sexta-feira, 26, a denúncia contra ele no caso da compra dos respiradores.

Com isso, Moisés será afastado do cargo a partir da próxima terça-feira, 30. A partir desta data, o estado será comandado pela vice-governadora Daniela Reinehr (sem partido).

O pedido de impeachment é o segundo contra Moisés e está relacionado à compra de 200 respiradores por R$ 33 milhões com dispensa de licitação, feita no início da pandemia da Covid-19.

Agora, Carlos Moisés será julgado por crime de responsabilidade. Se for condenado, perde o cargo de forma definitiva e Daniela Reinehr assume. O julgamento ainda não tem uma data definida.