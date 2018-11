Tereza Cristina diz que estuda ida do Incra e pesca para a Agricultura

A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta terça-feira, 13, em Brasília, que o presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, pediu para que fosse feito um estudo sobre a inclusão no Ministério da Agricultura de órgãos de outras pastas, como o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e os responsáveis pela pesca e pela agricultura familiar, .

“Ele (Bolsonaro) só me disse o seguinte: ‘Traga esse estudo de juntar ao Ministério da Agricultura tudo o que tem a ver com o Ministério da Agricultura para ter um só ministério, um grande ministério, com políticas depois bem definidas para cada segmento'”, disse a deputada, depois da reunião da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), em Brasília. “Vamos sentar com o pessoal do Incra, da secretaria de agricultura familiar, vamos ouvir com muita cautela. É um setor que precisa muito ser desenvolvido.”

Tereza Cristina iria se encontrar com o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na manhã desta terça-feira, mas ela desmarcou o encontro para se reunir com Bolsonaro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde trabalha a equipe de transição. Tereza Cristina disse ainda que vai haver “muita sinergia” entre a agricultura e o meio ambiente e que quem indicará o ministro do Meio Ambiente será o presidente eleito.

Pautas no Congresso

A deputada disse ainda que a votação do licenciamento ambiental, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, depende do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Hoje o que mais incomoda o setor produtivo é a falta de clareza. Um fiscal fala uma coisa, depois vai outro e fala outra. A fiscalização tem que ser menos subjetiva”, comentou.

Sobre os agrotóxicos, a deputada afirmou que é importante aprovar uma legislação para modernizar o uso desses produtos no Brasil. “Eu, como ministra e como agrônoma, sei que, sem agrotóxico, não vai se produzir nesse país”, disse.