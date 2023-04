STF compra espingardas calibre 12 para reforçar segurança

O Supremo Tribunal Federal fechou contrato com a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) para a aquisição de 20 espingardas calibre 12. A sede do STF foi invadida e depredada por manifestantes bolsonaristas no dia 8 de janeiro.

A aquisição das espingardas vai reforçar o aparato de segurança da Corte. As armas são preparadas para receber munição não letal — as chamadas balas de borracha. “A Polícia Judicial do Supremo pauta as ações de segurança com base no uso seletivo e proporcional da força, tendo como um de seus princípios basilares a preservação da vida”, explica o STF.

No início de março, dois meses depois da invasão, o STF comprou 10 espingardas do mesmo tipo. Nesta quarta-feira 26, o foi publicado o extrato de um novo contrato, informando sobre a aquisição de mais dez espingardas do mesmo tipo.

Novas espingardas calibre 12 do Supremo Tribunal Federal: cartuchos, só de borracha – reprodução CBCDesde 2021, o Supremo passou a adquirir “tecnologias não letais” para, se necessário, conter eventuais manifestações. Naquele ano, a Corte contratou uma empresa fornecedora de lançadores de granadas — as chamadas bombas de gás lacrimogêneo.