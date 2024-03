SobeDesce: de Javier Milei a Regina Duarte

SOBE

Javier Milei

O presidente da Argentina comemorou o fato de o país ter fechado o mês de fevereiro com uma taxa de inflação de 13,2%, 7 pontos abaixo do índice registrado no mês anterior.

Oppenheimer

O longa foi o grande vencedor do Oscar ao levar sete estatuetas, incluindo os prêmios de melhor filme, direção (Christopher Nolan) e ator (Cillian Murphy).

Michael Jordan

O ex-craque da NBA lidera o ranking mundial de atletas mais ricos de todos os tempos, com patrimônio estimado em 3,75 bilhões de dólares.

DESCE

Regina Duarte

A atriz foi condenada a pagar 30 000 reais de indenização à família de Leila Diniz por uso indevido da imagem dela.

John Textor

O dono da SAF do Botafogo fez uma grave denúncia sem apresentar provas sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro.

Edmilson Rodrigues

Único político do PSOL a comandar uma capital do país, o prefeito de Belém é rejeitado por 75% da população da cidade e, por isso, enfrenta enorme dificuldade em sua campanha à reeleição.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884