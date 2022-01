SobeDesce: do mercado de capitais a Boris Johnson

SOBE

Mercado de capitais

As companhias brasileiras captaram 596 bilhões de reais em 2021 — 60% a mais que no ano anterior — e fizeram 46 IPOs (ofertas iniciais de ações), novos recordes na história do país.

Maya Angelou

Autora de 36 livros e ativista antirracismo, a poeta americana, morta em 2014, tornou-se a primeira negra a estampar uma moeda de dólar nos EUA.

Ataque dos Cães

A produção da Netflix levou os Globos de Ouro de melhor filme e de direção para Jane Campion — foi a volta triunfal da neozelandesa ao cinema depois de doze anos.

DESCE

Ford

Depois de fechar as fábricas no Brasil, a montadora emplacou 38 000 veículos no país em 2021 — foram 139 000 em 2020 — e ficou pela primeira vez fora do “top 10” das marcas mais vendidas.

Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico pediu “desculpas sinceras” por ter burlado o isolamento social ao participar de uma festa na sede do governo em 2020.

Silas Malafaia

O pastor evangélico, aliado de Bolsonaro, foi obrigado pelo Twitter a apagar onze posts nos quais chamava a vacinação de crianças de “infanticídio”.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772