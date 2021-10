SobeDesce: de Eder Jofre a Sérgio Camargo

Atualizado em 14 out 2021, 19h41 - Publicado em 15 out 2021, 06h00

SOBE

Eder Jofre

O supercampeão brasileiro nos pesos-pena e galo recebeu uma das maiores honrarias do boxe mundial: seu nome foi confirmado para o Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos.

São Paulo

A metrópole foi eleita pela revista Time Out como a melhor cidade do mundo para match em aplicativos de encontros.

Venom 2

O longa se tornou a melhor bilheteria de estreia em tempos pandêmicos no Brasil: já levou quase 900 000 pessoas aos cinemas do país.

DESCE

Sérgio Camargo

A Justiça determinou que o presidente da Fundação Palmares seja afastado da gestão de pessoas da entidade. Assim, ele fica proibido de nomear e exonerar servidores.

Luiz Felipe Scolari

Em mais um vexame em sua carreira, o técnico do 1 a 7 do Mundial de 2014 foi demitido pelo Grêmio, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Brown Sugar

Para fugir de acusações de possíveis conotações racistas da letra, os Rolling Stones tiraram o hit do set list de seu show.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2021, edição nº 2760