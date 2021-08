SobeDesce: do PSG a Marcelo Bretas

SOBE

PSG

O clube francês fechou a contratação do craque argentino Messi, que tentará levar o time à conquista do título inédito da Liga dos Campeões da Europa.

Tiktok

A plataforma chinesa de vídeos curtos superou o Facebook no ranking dos aplicativos mais baixados do mundo.

Melinda Gates

Ela vem subindo rapidamente várias posições no ranking das mulheres mais ricas do mundo após se divorciar do cofundador da icrosoft. Só as ações que recebeu valem mais de 5 bilhões de dólares.

DESCE

Marcelo Bretas

O STF decidiu que o juiz federal não tem competência para julgar a ação que investigou o desvio de 151 milhões de reais da Fecomércio do Rio e do Sistema S para advogados. Agora, o caso deve ir para a Justiça Estadual.

LSN

O Senado aprovou o texto-base que revoga a Lei da Segurança Nacional, dispositivo criado nos tempos da ditadura militar.

Flordelis

Acusada de ser a mandante da morte de seu marido, a deputada federal foi cassada na Câmara dos Deputados e, com isso, perdeu a imunidade parlamentar.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2021, edição nº 2751