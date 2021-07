SobeDesce: de Augusto Aras a Ricardo Salles

SOBE

Augusto Aras

Jair Bolsonaro anunciou a recondução ao cargo do atual chefe da PGR. Se o ato for aprovado pelo Senado, Aras ficará mais dois anos no comando da instituição.

Terceira via

As declarações de Bolsonaro e Lula menosprezando as chances de um candidato de centro em 2022 mostram que esse é o fantasma que eles mais temem.

Marta

Na estreia da seleção feminina em Tóquio, a craque do time balançou a rede por duas vezes e tornou-se a primeira mulher a marcar gols em cinco Olimpíadas.

DESCE

Ricardo Salles

A PF encontrou indícios de “lavagem” de madeira ilegal em inquérito contra o ex-ministro do Meio Ambiente relacionado à Operação Akuanduba.

Galvão Bueno

A Justiça bloqueou as contas do locutor e de alguns de seus familiares devido ao calote em um empréstimo de 1,6 milhão de reais.

Netflix

A empresa sofreu um revés em seu principal mercado: perdeu 400 000 assinantes no segundo trimestre de 2021 nos Estados Unidos e Canadá, algo que não acontecia desde 2019.

Publicado em VEJA de 28 de julho de 2021, edição nº 2748