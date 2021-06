SobeDesce: do Nubank a Fernando Bezerra

SOBE

Nubank

Com um aporte de 750 milhões de dólares, boa parte disso vinda do bilionário americano Warren Buffett, a fintech se tornou a quinta maior instituição financeira da América Latina.

Maconha medicinal

A Câmara aprovou na última terça, 8, o projeto que autoriza a fabricação e a comercialização de remédios e produtos à base de Cannabis.

Rio Grande do Norte

O estado utilizou 93,15% das vacinas recebidas, sendo a unidade da federação mais eficiente até agora na aplicação de doses contra a Covid-19.

DESCE

Fernando Bezerra

A PF pediu ao STF o indiciamento do líder do governo Bolsonaro no Senado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além de solicitar o bloqueio de bens no valor 20 milhões de reais.

Flordelis

O Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório que pede a cassação da deputada federal acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido.

Naomi wolf

A escritora americana foi banida do Twitter por espalhar notícias falsas a respeito dos imunizantes contra o novo coronavírus.

Publicado em VEJA de 16 de junho de 2021, edição nº 2742