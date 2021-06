SobeDesce: do PIB a Wilson Lima

SOBE

PIB

A economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre e projeções indicam uma alta de até 5,5% até o fim do ano.

João Doria

“Pai” da CoronaVac, o governador paulista comemorou a autorização da OMS para o uso emergencial do imunizante, o que representa um atestado global de qualidade da vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

Cirque Du Soleil

O circo retomou as atividades que haviam sido paralisadas com a pandemia e vai reestrear no fim do mês em Las Vegas, nos Estados Unidos.

DESCE

Wilson Lima

A residência e o gabinete do governador do Amazonas foram alvo de mandados de busca ordenados pelo STJ no curso da investigação por desvios em contratos de saúde no estado.

Peru

Voltou a ser o país com a maior taxa de mortalidade per capita pela Covid-19 no mundo, depois que o governo revisou o total de óbitos causados pela doença.

Cigarro eletrônico

O dispositivo aumenta a dependência da nicotina, segundo estudo divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Publicado em VEJA de 9 de junho de 2021, edição nº 2741