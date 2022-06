Sergio Moro tem 30% e lidera disputa para o Senado no Paraná

Pesquisa Instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra pela primeira vez o ex-juiz Sergio Moro na liderança para a disputa de uma vaga ao Senado pelo Paraná. O ex-ministro da Justiça aparece com 30% das intenções de votos contra 23% do senador Alvaro Dias (Podemos), responsável pela entrada do ex-magistrado na política. O deputado federal Paulo Martins (PL), aliado do presidente Jair Bolsonaro, e o ex-deputado Dr. Rosinha (PT), estão tecnicamente empatados, com 6 e 7%, respectivamente.

Em outra simulação, em que o nome de Alvaro Dias não é apresentado no cenário estimulado, Moro tem 41% dos votos e Paulo Martins, 8%. “Fico honrado pela confiança recebida do povo paranaense refletida na pesquisa para ao Senado”, disse Moro após a divulgação da pesquisa.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 25 de junho, com 1500 eleitores, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. O ex-ministro deve anunciar sua candidatura em meados de julho, mas ainda não decidiu se será candidato ao Senado, a deputado federal, como prefere seu novo partido, o União Brasil, ou ao governo do Paraná. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06518/2022.