Senadora Soraya Thronicke anuncia sua filiação ao Podemos

A senadora Soraya Thronicke, do Mato Grosso do Sul, vai deixar o União Brasil e vai se filiar ao Podemos esta semana. Soraya foi candidata à Presidência da República nas últimas eleições, mas está de olho mesmo é na sua reeleição para o Senado, em 2026.

A parlamentar já comunicou sua desfiliação à direção do União Brasil. No Podemos, ela vai fazer uma dobradinha com o governador do Mato Grosso do Sul, o empresário do agronegócio Eduardo Riedel, que é do PSDB. Soraya foi eleita com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu pautas como a propriedade privada o uso de armas.

A filiação de Soraya ao Podemos é um passo a mais para a formação da Federação do partido com o PSDB, o que seria uma nova frente de centro-direita no país. “O Podemos tem um projeto melhor pra mim, bem melhor”, comentou Soraya com aliados.