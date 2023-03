Senador que venceu Dilma e rompeu com Bolsonaro lidera em Belo Horizonte

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) lidera a corrida pela prefeitura de Belo Horizonte na eleição de 2024 nos três cenários sondados pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 9 e 12 de março e divulgados nesta terça-feira, 14.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, Viana tem 23,8% das intenções de voto contra 20,7% do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) – eles estão empatados na margem de erro de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparecem a também deputada Duda Salabert (PDT), com 10,5%, e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 6,2%.

Logo em seguida vêm a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), com 5,0%; o ex-ministro Marcelo Aro (PP), com 4,6%; o deputado federal Newton Cardoso Jr (MDB), com 4,3%; o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), com 3,4%; e a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), com 2,1%.

Em outros dois cenários, sem Nikolas Ferreira, o senador Carlos Viana lidera isolado. Em um deles, tem 24,0% contra 13,1% do jornalista Eduardo Costa, que aparece na segunda posição. Em outro, Viana tem 29,1%, seguido por Duda Salabert, com 11,6%.

O senador Carlos Viana obteve a sua primeira vitória eleitoral em 2018 pelo PHS ao derrotar na disputa ao Senado a ex-presidente Dilma Rousseff, que liderava as pesquisas até a véspera da votação. Eleito, se aproximou de Jair Bolsonaro e, pelo PL, disputou o governo de Minas Gerais em 2022 e ficou em terceiro lugar, com 7% dos votos válidos, atrás de Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD).

Obrigado pela visita @alexandrekalil. Uma boa conversa sobre as eleições para a prefeitura de BH em 2024. pic.twitter.com/zAiwltXKhH — Carlos Viana (@carlosaviana) March 1, 2023

Viana se afastou de Bolsonaro depois que o presidente não escondeu o apoio a Zema na eleição estadual. Agora no Podemos, Viana se aproxima de Kalil – no último dia 1º, ele se encontrou com o ex-prefeito da capital mineira e postou foto dos dois juntos nas redes sociais. O atual prefeito Fuad Noman, que era vice de Kalil, ainda não decidiu se irá disputar a eleição.