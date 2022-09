Segurança é ponto maior de ataques entre Freixo e Castro

Ao responder à pergunta do editor de Veja Ricardo Ferraz, sobre como será sua política de segurança e sobre as críticas que faz à atuação da polícia, o candidato do PSB ao governo do Rio, Marcelo Freixo, afirmou que respeita o trabalho da corporação. O tema, no entanto, acabou se tornando novo confronto entre ele e o governador Cláudio Castro. “Parece até brincandeira, você fez um discurso de que a polícia teria que acabar. No nosso nosso governo todos os índices melhoraram”, disse.

Freixo devolveu: “o Castro está no governo há quatro anos. Entrou com Witzel. Criou o Bolsa-Bandido: na lista da Ceperj são 260 criminosos recebendo dinheiro. O Claudio Castro está pagando bandido”.

E o embate seguiu no terceiro bloco, com Freixo perguntando a Castro sobre a prisão do ex-chefe de Polícia Civil Allan Turnowski. O governador devolveu, afirmando que o adversário tem “duas réguas”, porque “muitos ministros e mesmo o ex-presidente Lula (candidato à Presidência) foram presos”. São quatro candidatos no debate, mas o eixo central segue sendo o embate entre os potenciais candidatos ao segundo turno, que acontece em quinze dias.