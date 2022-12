‘Segurança do Lula está garantida’, diz futuro ministro da Justiça

Em meio aos atos de vandalismo que tomaram as ruas de Brasília nesta segunda-feira, 13, o senador eleito e futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o presidente eleito Lula está em segurança. Dino mantém diálogo constante com o Governo do Distrito Federal em busca de responsabilização para os manifestantes, que desde o início da noite protagonizam uma série de protestos contra a sede da Polícia Federal e, mais recentemente, nas proximidades do local onde o petista está hospedado na capital.

Os atos de quebra-quebra e incêndios contra carros, contêineres e pelo menos cinco ônibus aconteceram horas após Lula e o vice Geraldo Alckmin serem diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram iniciados após apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, contrariados com uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, terem tentado invadir a Polícia Federal para resgatar o cacique indígena José Acácio Serere Xavante, investigado por crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O indígena foi preso na noite desta segunda por ordem de Moraes após pedido expresso da Procuradoria-geral da República, órgão tido por apoiadores do presidente como simpático ao atual mandatário.

“Temos dialogado com o GDF, a quem compete a garantia da ordem pública em Brasília, atingida por arruaças políticas. A segurança do presidente Lula está garantida. As medidas de responsabilização jurídica prosseguirão, nos termos da lei”, escreveu Dino em uma rede social.

