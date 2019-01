Secretário que cuida de presídios do Rio deixa cargo após onze dias

O secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, André Caffaro de Andrade, deixou o cargo depois de apenas onze dias comandando o setor. A exoneração foi publicada nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial do estado e foi a primeira baixa do secretariado do governador recém-empossado, Wilson Witzel (PSC).

A nota, divulgada pela Secretaria, não explicou o motivo da saída de Caffaro e diz apenas que ele foi exonerado a pedido. Seu substituto será o coronel da Polícia Militar Alexandre Azevedo de Jesus, 46, dos quais 29 anos de serviço à corporação. Além de oficial, ele é bacharel em direito e pós-graduado em direito penal.

Caffaro é formado em odontologia, é cirurgião-dentista e era coordenador de Saúde Ocupacional e agente penitenciário. Foi a primeira vez que um agente comandou a Secretaria de Administração Penitenciária, e ele substituiu David Anthony, que foi escolhido para comandar a Seap pelo Gabinete de Intervenção Federal.

(Com Agência Brasil)