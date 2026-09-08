Os números da nova pesquisa Quaest sobre a disputa Tarcísio x Haddad em São Paulo

Nova rodada de pesquisas da Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na liderança para a reeleição, com 42% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, está Fernando Haddad (PT), com 27% –uma diferença de quinze pontos percentuais.

Na comparação com a rodada anterior, de 26 de agosto, Tarcísio oscilou dois pontos para baixo –ele tinha 42%. Já Haddad permaneceu no mesmo patamar. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa de primeiro turno para o governo de São Paulo:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42% (tinha 40% em agosto)

Fernando Haddad (PT): 27% (tinha 27%)

Policial Edjane (Agir): 1% (tinha 2%)

Vera Lúcia (PSTU): 1% (tinha 1%)

Izadora Dias (PCO): 1% (tinha 1%)

Carlos Machado (PCB): 1% (tinha 1%)

Vivian Mendes (UP): 0% (tinha 1%)

Indecisos: 14% (eram 13%)

Branco/nulo: 13% (eram 14%)

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Segundo turno

O instituto também fez uma simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad. Nesse caso, o governador continua liderando, com 48% da preferência, contra 31% do ex-ministro da Fazenda.

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48% (eram 47% em agosto)

Fernando Haddad (PT): 31% (eram 30%)

Branco/nulo: 11% (eram 12%)

Indecisos: 10% (eram 11%)

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Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O número de registro na Justiça Eleitoral é BR-04705/2026 e SP-00959/2026.

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