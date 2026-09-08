Pesquisa Quaest mostra três nomes na briga pelo segundo lugar em Minas Gerais
Levantamento ouviu 1.506 eleitores com idades a partir dos 16 anos entre os dias 4 e 7 de setembro
Pesquisa Quaest divulgada na tarde desta terça-feira, 8, mostra que o candidato ao governo de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida para comandar a Cidade Administrativa na disputa deste ano. Os números apontam ainda um acirrado confronto entre três postulantes ao cargo do Poder Executivo estadual pela segunda posição.
Os números apresentados são os seguintes: Cleitinho Azevedo (Republicanos) 32%; Patrus Ananias (PT) 11%; Alexandre Kalil (PDT) 11%; Mateus Simões (PSD) 8%; Flávio Roscoe (PL) 3%; Gabriel Azevedo (MDB) 3%; Ben Mendes (Missão) 2%; Indira Xavier (UP) 1%; Professor Túlio Lopes (PCB): 0; Henrique Áreas (PCO) 0; Rafael Duda (PSTU): 0 Indecisos: 19% Branco/nulo/não vai votar 12%
O levantamento da Quaest foi encomendado pela Globo e ouviu 1.506 eleitores com idades a partir dos 16 anos. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-04716/2026.