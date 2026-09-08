O que mostra a nova pesquisa Quaest sobre a disputa ao governo do Rio
Eduardo Paes se mantém na liderança, com possibilidade de vitória no primeiro turno, mas Douglas Ruas, seu principal adversário, ganha terreno
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra a consolidação do ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) como favorito na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 39% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa, com 18%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ocupa a terceira posição, com 8%.
O levantamento indica que os principais candidatos ganharam terreno. Eduardo Paes se mantém na liderança dos votos, com uma margem ainda maior – ele tinha 37% das intenções de voto na última rodada divulgada pela Quaest, em 25 de agosto. Houve também um crescimento de Douglas Ruas, de 14% para 18%, com o início do horário eleitoral gratuito e do corpo a corpo na campanha. Quem menos oscilou foi Garotinho, que passou de 7% para 8%, apesar do imbróglio jurídico envolvendo a candidatura, contestada pelo Ministério Público Eleitoral.
Veja, abaixo, os resultados da pesquisa estimulada de primeiro turno:
- Eduardo Paes (PSD): 39% (eram 37% em 25 de agosto)
- Douglas Ruas (PL): 18% (eram 14%)
- Garotinho (Republicanos): 8% (eram 7%)
- Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
- William Siri (PSOL): 1% (eram 3%)
- Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
- Juliete (UP): 0% (era 1%)
- Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
- André Marinho (Novo): (era 0%)
- Indecisos: 16% (eram 20%)
- Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 16%)
A Quaest também testou cenários para o segundo turno. O levantamento projeta que, se a eleição fosse hoje, Paes venceria tanto Ruas quanto Garotinho.
Veja, abaixo, os cenários para o segundo turno:
Cenário 1:
- Eduardo Paes (PSD): 52%
- Douglas Ruas (PL): 26%
- Em branco/nulo/nenhum: 14%
- Indecisos: 8%
Cenário 2:
- Eduardo Paes (PSD): 53%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 17%
- Em branco/nulo/nenhum: 22%
- Indecisos: 8%
Para 66% dos eleitores, a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro.
Foram ouvidos 1.302 eleitores fluminenses entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é RJ-04768/2026.