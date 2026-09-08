O que mostra a nova pesquisa Quaest sobre a disputa ao governo do Rio

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, mostra a consolidação do ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) como favorito na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, com 39% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa, com 18%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ocupa a terceira posição, com 8%.

O levantamento indica que os principais candidatos ganharam terreno. Eduardo Paes se mantém na liderança dos votos, com uma margem ainda maior – ele tinha 37% das intenções de voto na última rodada divulgada pela Quaest, em 25 de agosto. Houve também um crescimento de Douglas Ruas, de 14% para 18%, com o início do horário eleitoral gratuito e do corpo a corpo na campanha. Quem menos oscilou foi Garotinho, que passou de 7% para 8%, apesar do imbróglio jurídico envolvendo a candidatura, contestada pelo Ministério Público Eleitoral.