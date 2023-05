Rui Costa será questionado sobre possíveis omissões em atos golpistas

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, terá de dar explicações à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional (CCCAI) sobre possíveis omissões de órgãos do governo federal diante dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes da Câmara e Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

O presidente da Comissão, deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), confirmou a presença de Rui Costa no próximo dia 17. O convite para o ministro ir ao Congresso foi aprovado na sessão desta terça-feira, 2. “O ministro Rui Costa se dispôs a vir à Comissão. Queremos esclarecimentos sobre as medidas adotadas e as responsabilidades sobre o ato do dia 8. Vamos apurar responsabilidades, saber quem falhou, saber exatamente onde aconteceram os erros”, disse Barbosa a VEJA.

De acordo com o presidente da comissão, caso o ministro quebre o acordo e não compareça, será aprovado um requerimento de convocação, o que torna o comparecimento obrigatório.

Os parlamentares também aprovaram um pedido para tornar público um relatório de inteligência elaborado pela Abin alertando para a invasão das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O documento, mantido sob sigilo, foi enviado às vésperas do 8 de janeiro para o Ministério da Justiça, ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e diversos outros órgãos públicos, o que não foi suficiente para que fossem tomadas medidas para conter as invasões.

Aos parlamentares, Rui Costa ainda terá de dar explicações sobre a transferência da Abin, antes sob o guarda-chuva do GSI, para a Casa Civil. No Congresso, a medida é vista sob reserva por abrir caminho para a politização da agência de inteligência.